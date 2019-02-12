В семье бывшего игрока сборной Украины произошел громкий скандал

Зоряна Олейник, бывшая жена экс-игрока сборной Украины Дениса Олейника, заявила, что футболист хочет поджечь ее дом.

Об этом Зоряна написала на своей странице в Facebook, но через некоторое время удалила пост.

"Прошу у всех помощи, это уже не шутка. Мой бывший муж делает проблемы не только мне, но и детям. Он угрожает сжечь дом. Я не хотела это писать. В день рождения приехал крестный Лысенко Владимир и привезли подарки сомнительного характера. Пожалуйста, освободите от этого отцовства".

На следующий день Олейник опубликовал сообщение от бывшей жены, в котором она утверждает, что Денис не является отцом их детей: "Ты всю жизнь шлялся. Макар не твой, это факт. И Стефи не твоя, чтобы ты понимал. Ну и Девид не твой сын".

"С утра пораньше мне настроение поднимает бывшая женушка", - написал Олейник.

Денис и Зоряна развелись в 2016 году. После развода девушка обвинила футболиста в зависимости от азартных игр и домашнем насилии. По ее словам, она добилась через суд запрета на приближение Дениса к ней ближе, чем на 100 метров.

31-летний Олейник в данный момент выступает за финский клуб СИК. Ранее он играл за такие известные клубы, как "Динамо", "Арсенал", "Металлист" и "Днепр". За сборную Украины сыграл 12 матчей.

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