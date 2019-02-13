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"Динамо" оказалось в топ-20 необычного рейтинга

среда, 13 февраля 2019, 17:25

Киевское "Динамо" попало в число 20 лучших мифических команд мира.

Об этом сообщает французский журнал France Football.

В рейтинг попали клубы, которые внесли большой вклад в развитие футбола либо отметились выдающимися достижениями.

Стоит отметить, что, кроме "Динамо", в список не попал ни один клуб из бывшего СССР.

"Динамо" заняло в рейтинге 17-е место.

Полностью список топ-20 выглядит так:

1. "Аякс" Нидерланды

2. "Реал" Испания

3. "Ливерпуль" Англия

4. "Манчестер Юнайтед" Англия

5. "Бока Хуниорс" Аргентина

6. "Барселона" Испания

7. "Сантос" Бразилия

8. "Бенфика" Португалия

9. "Ювентус" Италия

10. "Селтик" Шотландия

11. "Милан" Италия

12. "Интер" Италия

13. "Ривер Плейт" Аргентина

14. "Бавария" Германия

15. "Гонвед" Венгрия

16. "Космос" США

17. "Динамо" Украина

18. "Торино" Италия

19. "Арсенал" Англия

20. "Црвена Звезда" Сербия

Ранее "Апостроф" сообщал, что два украинских клуба вошли в число топ-100 богатейших команд мира.

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