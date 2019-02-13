Манчестер Юнайтед - ПСЖ: видео голов

На стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным "Манчестер Юнайтед" и французским ПСЖ. Гости одержали выездную победу со счетом 2:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ.

Оба гола были забиты после перерыва. Счет в матче был открыт на 53-й минуте - Преснель Кимпембе пришел на корнер и из пределов вратарской ногой замкнул навес от углового флажка. Еще через семь минут ПСЖ увеличил свое преимущество - Анхель Ди Мария отдал передачу в центр штрафной, Килиан Мбаппе опередил двух соперников и в касание отправил мяч в сетку.

Ответная встреча состоится 6 марта в Париже.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ПСЖ - 0:2

Голы: Кимпембе, 53, Мбаппе, 60