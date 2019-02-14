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Английский топ-клуб опозорился в Беларуси: видеобзор

четверг, 14 февраля 2019, 22:35

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" сенсационно проиграл БАТЭ из Беларуси. Встреча состоялась в Борисове на стадионе "Борисов-Арена".

Единственный гол перед самым свистком на перерыв забил Станислав Драгун. Англичане отчаянно пытались отыграться, дважды превзошли соперника по числу ударов по воротам, но забить гол так и не сумели. В концовке встречи за грубую игру был удален форвард "Арсенала" Александр Ляказетт.

Ответный матч состоится в Англии 21 февраля.

БАТЭ Беларусь – "Арсенал" Англия - 1:0 (1:0)

Гол: Драгун (45)

БАТЭ: Щербицкий, Риос, Филипович, Филипенко, Волков, Бага, Драгун, Глеб (Березкин, 58), Стасевич, Милич (Дубайич, 69), Скавыш (Мукам, 80).

"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Денис Суарес, 74), Гендузи, Джака (Торрейра, 69), Ивоби, Мэйтленд-Найлз (Обамеянг, 68), Мхитарян, Ляказетт.

Предупреждения: Джака (9), Дубайич (71), Филипович (86), Драгун (87).

Удаление: Ляказетт (85).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" сыграло вничью с "Олимпиакосом" в Лиге Европы.

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