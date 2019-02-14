Лига Европы: "Динамо" спаслось на последних минутах в греческом аду - видеообзор

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим "Олимпиакосом" со счетом 2:2.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Олимпиакос" - "Динамо".

Динамовцам пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи. Вначале матча отличился Хассан, но через некоторое время Буяльский сравнял счет. В конце первого тайма Диаш невероятным дальним ударом вновь вывел греков вперед. Спас "Динамо" от поражения Вербич, который отличился перед самым финальным свистком.

ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО: ВИДЕО ГОЛОВ

Матч мог пройти без зрителей из-за беспорядков греческих фанатов в матче группового турнира Лиги Европы с "Миланом", но УЕФА в итоге наказала "Олимпиакос" условно. Благодаря этому греческий клуб получил горячую поддержку болельщиков, которые на протяжении всего матча вели себя очень шумно, скандировали лозунги и жгли файеры.

Ответный матч "Динамо" - "Олимпиакос" пройдет в Киеве 21 февраля.

"Олимпиакос" - "Динамо - 2:2 (2:1)

Голы: Хассан (9), Диаш (40) - Буяльский (28), Вербич (89)

"Олимпиакос": Жозе Са, Сиссе, Цимикас, Мерья, Вукович, Фортунис (Натхо, 69), Камара, Поденсе (Христодулопулос, 81), Гильерме, Диаш (Масурас, 86), Хассан.

"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Буяльский, Шапаренко (Гармаш, 82), Вербич, Шепелев, Цыганков, Соль (Русин, 82).

Предупреждения: Камара (32), Поденсе (58), Вербич (74), Кендзера (90).