Аякс - Реал: видео голов

В Амстердаме состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным "Аяксом" и испанским "Реалом". Гости добыли победу со счетом 2:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Реал".

Все три мяча были забиты во второй половине встречи. На 60-й минуте счет открыл форвард "Реала" Бензема, а уже через 15 минут Зиеш счет сравнял. Ключевым стал эпизод на 87-й минуте встречи, когда решающий мяч забил Асенсио, вышедший на замену во втором тайме.

Ответная встреча состоится 5 марта в Мадриде.

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