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Аякс - Реал - 0:0 Онлайн-трансляция матча

Аякс принимает Реал в рамках 1/8 финала главного клубного турнира Европы

среда, 13 февраля 2019, 21:42
Аякс принимает Реал в рамках 1/8 финала главного клубного турнира Европы Фото: twitter.com/realmadrid

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 13 февраля играют "Аякс" и "Реал". Первая встреча команд проходит на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Реал".

Аякс (Нидерланды) - Реал (Испания) - 0:0

Аякс: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Беек, Шене, де Йонг, Зиех, Тадич, Нерес

Запасные: Лампру, Кристенсен, Велтман, Синкгравен, Хунтелаар, Дольберг, де Вит

Реал: Куртуа, Карвахаль, Начо, Рамос, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема, Винисиус

Запасные: Навас, Вальехо, М. Диас, Марсело, Васкес, Асенсио, Себальос

АЯКС - РЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Аякс" вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе Е. Амстердамцы набрали 12 очков, пропустили вперед "Баварию", но обошли "Бенфику" и АЕК. "Реал" занял первое место в группе G - "сливочным" хватило 12 очков, чтобы опередить "Рому", "Викторию" и ЦСКА.

"Аякс" и "Реал" ранее двенадцать раз встречались в рамках главного клубного турнира Европы. На счету нидерландского клуба четыре победы, испанский гранд выиграл в семи случаях, еще один матч завершился вничью. В предыдущий раз команды пересекались в сезоне 2012-2013 - на групповой стадии "Реал" тогда дважды разгромил "Аякс" с одинаковым счетом 4:1.

"Реал" сыграет в плей-офф ЛЧ в рекордный 23-й раз в истории. "Аякс" преодолел групповую стадию впервые с сезона 2005-2006.

В Амстердаме команды рассудит польская бригада арбитров. Главный судья - Шимон Марциняк.

АЯКС - РЕАЛ

4. Как поют трибуны Йохан Кройф Арены! Пока Реал на втором плане, хозяева поля очень высоко прессингуют.

1. Игра началась!

Минута молчания в память Эмилиано Сала.

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