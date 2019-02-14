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Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского спринта в Солт-Лейк Сити

четверг, 14 февраля 2019, 05:30

14 февраля в американском Солт-Лейк Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону состоится женская спринтерская гонка.

На "Апострофе" пройдет видеотрансляция женской спринтерской гонки в Солт-Лейк Сити.

Начало гонки в 20.15 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится здесь за несколько минут до старта гонки.

Напомним, что участие в восьмом этапе Кубка мира примут украинки Юлия Джима, Яна Бондарь, Надежда Белкина и Мария Кручова. Состав на женскую спринтерскую гонку будет определен позже.

В общем зачете этапа Кубка мира в спринтерских гонках лидирует итальянка Лиза Виттоцци, второе место у ее соотечественницы Доротеи Вирер, а третье место у норвежки Марте Олсбю. Лучшая среди украинок - Вита Семеренко - занимает 26-е место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина понесла серьезную потерю перед этапом Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк Сити.

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