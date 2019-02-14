Лучшая теннисистка Украины вышла в полуфинал крупного турнира в Катаре: опубликовано видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA Premier в катарской Дохе (призовой фонд - 916 тысяч долларов).

В матче 1/4 финала Свитолина обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову.

Матч длился 1 час 22 минуты и завершился победой украинки в двух сетах - 6:4, 6:2.

По ходу встречи Свитолина дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати.

Украинка стала первой полуфиналисткой турнира. За выход в финал Свитолина сразится с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) - Юлия Гергес (Германия, 9).

Напомним, как сообщал "Апостроф", на предыдущей стадии Свитолина обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.