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Лучшая теннисистка Украины вышла в полуфинал крупного турнира в Катаре: опубликовано видео

четверг, 14 февраля 2019, 16:31

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA Premier в катарской Дохе (призовой фонд - 916 тысяч долларов).

В матче 1/4 финала Свитолина обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову.

Матч длился 1 час 22 минуты и завершился победой украинки в двух сетах - 6:4, 6:2.

По ходу встречи Свитолина дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати.

Украинка стала первой полуфиналисткой турнира. За выход в финал Свитолина сразится с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) - Юлия Гергес (Германия, 9).

Напомним, как сообщал "Апостроф", на предыдущей стадии Свитолина обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.

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