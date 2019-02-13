Лучшая теннисистка Украины вышла в 1/4 финала престижного турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/8 финала турнира в катарской Дохе обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко и пробилась в четвертьфинал.

Свитолина удачно начала поединок, выиграв три стартовых гейма, но затем сопернице удалось сравнять счет. Тем не менее, украинка в десятом гейме вновь сделала брейк, что привело к выигрышу сета - 6:4. В начале второй партии Остапенко взяла подачу Свитолиной, но нашей соотечественнице тут же удалось сделать обратный брейк. Через некоторое время соперницы вновь обменялись брейками. Решающим в сете вновь оказался 10-й гейм, в которой Свитолина выиграла подачу латышки, и в итоге победила во второй партии с тем же счетом 6:4.

Элина Свитолина (Украина) - Елена Остапенко (Латвия) - 6:4, 6:4

В четвертьфинале Свитолина впервые в карьере сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которая занимает 132 место в рейтинге WTA. Встреча состоится 15 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина украсила обложку эротического календаря.