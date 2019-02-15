Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского спринта в Солт-Лейк-Сити

15 февраля в американском Солт-Лейк-Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону пройдет спринтерская гонка среди мужчин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского спринта.

Начало гонки - в 20.15.

Плеер с видеотрансляцией спринта будет доступен в новости за несколько минут до начала гонки.

Отметим, что в сезоне Кубка мира 2018-2019 в зачете спринтерских гонок у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Бе (354 очка). На втором месте - россиянин Александр Логинов (251), на третьем - немец Бенедикт Долль (209).

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах женского спринта на этапе в Солт-Лейк-Сити.