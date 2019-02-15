Он сбежит: Ломаченко ярко высказался о возможном бое с оскорбившим его боксером

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) прокомментировал оскорбительные слова в свой адрес со стороны американца Теофимо Лопеса (12-0, 10 КО) и его отца-тренера.

Слова Ломаченко приводит BoxingTalk.

"Они просто болтают. Точно также вел себя Конор Макгрегор перед боем с Флойдом Мейвезером. Но каждый раз, когда Конор встречается с сильным соперником, он ничего не может ему противопоставить.

Лопесы используют такую же стратегию. Я вообще не думаю о них, сейчас не время для этого. Пусть Лопес сначала добьется чего-то в боксе, станет хотя бы обязательным претендентом, я не говорю даже о чемпионском поясе.

Я готов провести с ним бой, но не удивлюсь, если он сбежит с ринга в середине поединка", - сказал Ломаченко.

Ранее отец 21-летнего Лопеса заявил, что его сын уничтожит Ломаченко. Сам Теофимо сказал, что поддерживает отца.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что эпизоды из боев Ломаченко и Лопеса вошли в число лучших нокаутов 2018 года.