С четвертого раза: в семье одного из лидеров "Шахтера" произошло очередное пополнение - опубликовано фото

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов в четвертый раз стал отцом, у него в семье родился мальчик.

Об этом голкипер сообщил в своем Instagram.

"Спасибо, любимая", - написал Пятов, прикрепив фотографию, на которой указаны данные ребенка.

"Андрюха с наследником тебя!!!", "Вау, это же счастье то какое!!! Здоровья и успеха!!!", "Ура!!! Я вас поздравляю..дождались мальчика", "Які ви молодці. Найщиріші вітання, нехай росте богатир", - написали пользователи в комментариях.

Ранее в семье Пятова и его жены Юлии родились трое девочек - Даша, Милана и Майя.

34-летний Пятов выступает за "Шахтер" с 2007 года. В составе донецкого клуба он восемь раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок Украины, четырежды Суперкубок Украины, а также Кубок УЕФА. За сборную Украины сыграл 85 матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" героически избежал поражения в битве с немецким клубом в Лиге Европы.