Лига Европы: "Шахтер" героически избежал поражения в битве с немецким клубом - видеообзор

Донецкий "Шахтер" стартовал в плей-офф Лиги Европы домашним матчем против "Айнтрахта" из Франкфурта. Большую часть матча "горняки" провели в меньшинстве, дважды проигрывали, но в итоге сумели добиться ничейного результата.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Айнтрахт".

Дебют матча получился насыщенным на события. Уже в первые десять минут команды обменялись забитыми голами. "Айнтрахт" вышел вперед после удара головой в исполнении Мартина Хинтереггера и неуверенных действий Андрея Пятова, а "Шахтер" отыгрался с пенальти, который заработал Жуниор Мораес - одиннадцатиметровый реализовал Марлос.

На одиннадцатой минуте встречи "Шахтер" остался в меньшинстве. Тарас Степаненко за шесть минут заработал две желтые карточки и покинул поле.

В начале второго тайма "Айнтрахт" вновь вышел вперед - Филип Костич в касание замкнул передачу Луки Йовича с правого фланга. "Шахтер" сравнял счет в середине тайма: комбинация Исмаили - Мораес - Тайсон завершилась точным ударом последнего.

ШАХТЕР - АЙНТРАХТ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ



Ответный матч пройдет 21 февраля.

"Шахтер" - "Айнтрахт" - 2:2.

Голы: Марлос, 10 (пенальти), Тайсон, 67 - Хинтереггер, 7, Костич, 50

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Коваленко (Малышев, 81), Тайсон, Марлос (Соломон, 69), Жуниор Мораес (Болбат, 90)

"Айнтрахт": Трапп, Н'Дика, Хинтереггер, Хасебе, да Коста, Желсон Фернандеш (де Гузман, 82), Роде (Виллемс, 46), Гачинович, Костич, Ребич, Йович

Удаление: Степаненко, 11

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