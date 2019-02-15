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Свитолина драматично проиграла битву за финал престижного турнира

пятница, 15 февраля 2019, 18:03

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела выйти в финал престижного турнира в Катаре (призовой фонд - 916 тысяч долларов).

В напряженном полуфинальном матче украинка уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп.

Свитолина проиграла первый сет, но затем с тем же счетом выиграла вторую партию. В третьем сете украинка вела со счетом 4:1, имела три возможности завершить гейм на подаче соперницы в свою пользу, но не реализовала их. После этого Свитолина не смогла взять больше ни одного гейма.

Итоговый счет - 6:3, 3:6, 6:4 в пользу Халеп.

Отметим, что Свитолина в восьмой раз в карьере играла против румынской теннисистки и потерпела четвертое поражение.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в четвертьфинале турнира в Катаре Свитолина обыграла чешку Каролину Мухову.

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