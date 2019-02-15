РУС. | УКР.

пятница, 15 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

15 февраля

13:10
Как выглядит особняк Ротару в оккупированном Крыму: появилось фото
13:07
Не упустите замечательный день: синоптик дала прогноз погоды на выходные
13:00
Война на Донбассе и возвращение Крыма: эксперты обсуждают помощь Украине, видео
12:55
​Украина пожаловалась на Россию за санкции по транзиту: названы детали
12:31
​Нардеп Давиденко заявил о факте отчуждения государственного имущества
12:25
Власть говорит о достижениях, но больше половины страны не могут честно выжить на свою пенсию - Рабинович
12:25
В чемпионате Украины впервые за пять лет появился футболист из России
12:17
Королева Испании вышла в свет в наряде 16-летней давности
11:56
Пытаются пришить паспорт РФ: мэр Доброполья Аксенов отрицает обвинения следователей
11:51
Украинский банк пытается отсудить у Ахметова "Укртелеком": подробности
11:45
В "Барселоне" приняли громкое решение по главному тренеру
11:39
В Киеве загорелся известный университет: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Барселоне" приняли громкое решение по главному тренеру

пятница, 15 февраля 2019, 11:45

"Барселона" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между специалистом и каталонским клубом будет действовать до лета 2020 года. В нем также заложена опция о продлении еще на год.

55-летний Вальверде возглавил "Барселону" летом 2017 года. Под его руководством каталонцы в прошлом сезоне выиграли чемпионат Испании, а также стали обладателем Кубка Испании. Но при этом клуб с позором вылетел из Лиги чемпионов, проиграл в 1/4 финала "Роме" (4:1 и 0:3).

В нынешнем сезоне "Барселона" также лидирует в чемпионате Испании, вышла в полуфинал Кубка Испании и 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на эти результаты, болельщики команды недовольны игрой и стилем, который проповедует наставник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что феноменальная игра вратаря спасла "Барселону" от поражения в чемпионате Испании.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Айнтрахт - 2:2 Хроника матча, видео голов

Олимпиакос - Динамо - 2:2 Хроника матча, видео голов

Тоттенхэм Хотспур - Боруссия - 3:0 Хроника матча, видео голов

Аякс - Реал - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: