В "Барселоне" приняли громкое решение по главному тренеру

"Барселона" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между специалистом и каталонским клубом будет действовать до лета 2020 года. В нем также заложена опция о продлении еще на год.

55-летний Вальверде возглавил "Барселону" летом 2017 года. Под его руководством каталонцы в прошлом сезоне выиграли чемпионат Испании, а также стали обладателем Кубка Испании. Но при этом клуб с позором вылетел из Лиги чемпионов, проиграл в 1/4 финала "Роме" (4:1 и 0:3).

В нынешнем сезоне "Барселона" также лидирует в чемпионате Испании, вышла в полуфинал Кубка Испании и 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на эти результаты, болельщики команды недовольны игрой и стилем, который проповедует наставник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что феноменальная игра вратаря спасла "Барселону" от поражения в чемпионате Испании.