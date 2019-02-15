В чемпионате Украины впервые за пять лет появился футболист из России

Российский нападающий латвийского "Вентспилса" Василий Павлов перешел в одесский "Черноморец".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался одесситам бесплатно, подписал контракт до конца нынешнего сезона и получил в клубе 24-й номер.

Стоит отметить, что Павлов стал первым российским футболистом за последние пять лет, который перешел в клуб из Украины.

28-летний Павлов выступал за "Вентспилс" с 2018 года, провел за клуб 19 матчей и забил один гол. Ранее играл за "Юнит", "Академию", "Крылья Советов", "Дачию", "Бранн", "Рубин-2", "Химки", "Тетекс", "Торпедо" и "Зоркий". В сборную России не вызывался.

После 18 туров "Черноморец" занимает 11-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 12 очков. Следующий матч одесский клуб проведет 23 февраля на выезде против "Львова".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Карпаты" объявили о трансфере еще одного легионера.