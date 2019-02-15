"Карпаты" объявили о трансфере еще одного легионера: опубликовано фото

Французский полузащитник ивуарийского происхождения Карим Йода перешел в "Карпаты".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался украинскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт сроком на два с половиной года. Йода в основном играет на позиции правого полузащитника, но может сыграть на другом фланге атаки, а также слева в обороне.

30-летний Йода является воспитанником швейцарского "Серветта". Также играл за "Сьон", "Астру", "Хетафе", "Альмерию" и "Реус". Главными достижениями в карьере игрока являются завоевания Кубков Швейцарии и Румынии.

Напомним, "Карпаты" пополнились камерунским защитником Мартином Хонгла. При этом клуб покинули Хорхе Карраскаль и Орест Лебеденко. Кроме того, летом в "Селтик" перейдет Марьян Швед.

Ранее "Апостроф" сообщал, что воспитанник "Карпат" Даниил Сикан перешел в "Шахтер".