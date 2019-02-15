Взял в руки оружие: Усик удивил фанатов свежим фото

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился с поклонниками фотографией, на которой держит в руках оружие.

Фото было опубликовано в официально аккаунте Усика в Instagram.

Украинский боксер вооружился винтовкой, а также накинул на плечо раритетные боксерские перчатки.

"Охотник" - подписал снимок украинский чемпион.

"Ничего себе", "Саня, для чего тебе оружие? У тебя удар убойней любой пули", "Батя в здании", "В ринг так не выходи, тебя все бояться будут", "Выкинь пушку, твоя правая покруче", "Надеюсь, вы просто хотите пострелять, а не убивать животных", "Решил отстреливать супертяжеловесов?", "Палец со спуска убери", - комментируют в сети.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, где и когда пройдет следующий бой Усика.