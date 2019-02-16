Футболист "Баварии" забил автогол на первых секундах матча: видео конфуза

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка забил автогол на первой минуте матча 22-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга".

Хозяева поля разыграли мяч и в первой же атаке вышли вперед - автогол был забит на 14-й секунде матча. Горецка пытался прервать прострел от лицевой, но срезал мяч в собственные ворота.

Этот автогол стал третьим в истории чемпионата Германии, забитым на первой минуте встречи, а также первым за последние сорок лет.

"Бавария" в итоге сумела одержать волевую победу в матче со счетом 3:2. Дубль у победителей оформил Кингсли Коман, а победный мяч на счету Давида Алабы.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Бавария" в чемпионате Германии обыграла команду украинца Евгения Коноплянки.