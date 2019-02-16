Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Солт-Лейк-Сити

16 февраля в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити состоится женская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской гонки преследования.

Начало гонки - в 19.05.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен в новости за несколько минут до ее начала.

В данный момент в зачете гонок преследования Кубка мира 2018-2019 у женщин лидирует итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая набрала 256 очков. Второе место занимает ее соотечественница Лиза Витоцци (232). На третьей позиции идет норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (183). Лучшей среди украинок является Анастасия Меркушина, набравшая 51 очко и занимающая 33 место.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что победительницей индивидуальной гонки в Кенморе стала Тириль Экхофф из Норвегии.