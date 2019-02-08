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Кубок мира по биатлону: видео и результаты женской индивидуальной гонки в Кенморе

пятница, 08 февраля 2019, 01:35

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019 в канадском Кенморе состоялась индивидуальная гонка среди женщин.

На "Апострофе" прошла онлайн видео трансляцию женской индивидуальной гонки.

Победила в гонке Тириль Экхофф из Норвегии, второй к финишу пришла чешка Маркета Давидова, бронза у итальянки Лизы Виттоцци. Украину представили пятеро биатлонисток, в очковую зону попали только Яна Бондарь (27-е место) и Елена Пидгрушная (36).

Отметим, что в текущем сезоне индивидуальная гонка среди женщин ранее проводилась лишь на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Ее победительницей стала украинка Юлия Джима.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская биатлонистка Елена Пидгрушная эмоционально ответила на критику болельщиков.

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