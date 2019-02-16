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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования в Солт-Лейк Сити

суббота, 16 февраля 2019, 05:55

В американском Солт-Лейк-Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону 16 февраля пройдет гонка преследования среди мужчин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской гонки преследования.

Начало гонки - в 23.05.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен в новости за несколько минут до ее начала.

Отметим, что в зачете гонок преследования Кубка мира 2018-2019 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который опережает россиянина Александра Логинова и немца Бенедикта Долля.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о результатах мужского спринта в Солт-Лейк-Сити.

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