Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования в Солт-Лейк Сити

В американском Солт-Лейк-Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону 16 февраля пройдет гонка преследования среди мужчин.
Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской гонки преследования.
Начало гонки - в 23.05.
Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен в новости за несколько минут до ее начала.
Отметим, что в зачете гонок преследования Кубка мира 2018-2019 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который опережает россиянина Александра Логинова и немца Бенедикта Долля.
Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о результатах мужского спринта в Солт-Лейк-Сити.