Последний шанс: в "Динамо" пригрозили известному футболисту

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что может выставить на трансфер полузащитника команды Дениса Гармаша.

Об этом Суркис сказал в программе "Вацко Light".

"Надеюсь, что Гармаш возьмется за ум и не пойдет путем Хачериди. Он очень талантливый футболист, а тратит талант на ненужные разговоры с арбитрами.

Нам не нужен футболист, который будет бегать разговаривать с судьями. У меня был разговор с Гармашем. Я ему сказал, что это его последний шанс. Если он не поменяется, то мы выставим его на трансфер", - сказал Суркис.

Напомним, Гармаш дебютировал за "Динамо" в 2007 году и провел в киевском клубе всю карьеру.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в зимнее межсезонье "Динамо" избавилось от легионера.