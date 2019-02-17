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Украина вошла в топ-10 в эстафете в Солт-Лейк-Сити

воскресенье, 17 февраля 2019, 20:15

Сборная Украины заняла шестое место в одиночной смешанной эстафете, которая состоялась в Солт-Лейк-Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Украинскую сборную в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Юлия Джима. Украинцы обошлись без штрафных кругов, но использовали шесть дополнительных патронов. В итоге отставание украинцев от победителя составило 1 минуту и 17 секунд.

Первое место заняла сборная Италии, которую представляли Лукас Хофер и Доротея Вирер. Вторыми стали австрийские спортсмены. На третьем месте французы.

1. Лукас Хофер – Доротея Вирер (Италия) – 35.27,9 (0+6)

2. Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 22,9 (0+2)

3. Антонин Гигонна – Жюлия Симон (Франция) – 50,2 (1+8)

...

6. Дмитрий Пидручный – Юлия Джима (Украина) – 1.17,9 (0+6)

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский биатлонист показал впечатляющий результат на Кубке мира.

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