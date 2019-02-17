Плюс 19: украинский биатлонист показал впечатляющий результат на Кубке мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный отыграл девятнадцать позиций в ходе гонки преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.

Пидручный вышел на старт тридцать третьим, а финишировал на четырнадцатой строчке.

По ходу гонки украинец допустил четыре промаха, однако показал впечатляющую скорость, которая и помогла ему войти в топ-15. По скорости Пидручный стал шестым среди всех участников гонки.

Результаты гонки преследования:

1. Кантен Фийон Майе (Франция) (0+0+0+0) 30:55,8

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) (0+1+0+0) – 25,9

3. Симон Детье (Франция) (0+1+1+1) – 47,3

14. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+1+2+1) – 2:48,8

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.