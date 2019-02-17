Украинская теннисистка вышла во второй круг на крупном турнире

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира серии WTA Premier 5, который проходит в Дубае.

В поединке 1/32 финала украинка ододела представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

В первом сете Цуренко сходу выиграла подачу соперницы, а затем развила преимущество - 2:0, но вскоре позволила Путинцевой сравнять счет. После этого Цуренко вернула себе инициативу, выиграв еще два гейма подряд, а затем и довела сет до победы - 6:3. Во второй партии Цуренко повела 2:0, после чего соперница отказалась от продолжения матча.

Леся Цуренко (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:3, 2:0

Во втором круге Цуренко сыграет с победительницы пары Чжу Линь - Элизе Мертенс.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина драматично проиграла битву за финал престижного турнира.