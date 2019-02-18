РУС. | УКР.

понедельник, 18 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

09:58
Стало известно о новых проблемах с газовым проектом Путина в ЕС
09:58
В Донецке прогремела серия взрывов: первые подробности и фото
09:50
Боец ММА получил ужасную травму в ходе боя: опубликовано жуткое видео
09:39
ВСУ передали боевикам огненный "привет" от украинцев: видео атаки
09:29
В Киеве Lexus попал в жесткое ДТП из-за неработающего светофора: фото и видео с места ЧП
09:25
Джамала о выступлении KAZKA: В финале им будет гораздо сложнее
09:21
​Что произошло с гривней за выходные: актуальный курс от НБУ
09:15
Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
09:14
Скандал с изнасилованием в ВСУ: стало известно о штрафе для жертвы
08:50
Под Николаевом школьник получил страшную травму из-за взрыва
08:35
Боевик ДНР попал в плен к украинским военным: первые подробности
08:24
Газовая игла для Европы: почему России не обойтись без Украины - энергетический эксперт
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боец ММА получил ужасную травму в ходе боя: опубликовано жуткое видео

понедельник, 18 февраля 2019, 09:50

Французский боец смешанных боевых искусств (ММА) Софьян Бухишу сломал ногу в бою против Тома Аспиналя на турнире Cage Warrior 101.

Бухишу нанес сопернику лоукик (удар ногой по ноге), в результате чего сам получил перелом. Рефери тут же остановил поединок и зафиксировал победу Аспиналя техническим нокаутом.

Что касается Бухишу, то его тут же доставили в больницу, где французу диагностировали двойной перелом. В ближайшее время его ждет операция, после которой ему предстоит курс реабилитации в течение нескольких месяцев.

На профессиональном ринге Бухишу провел девять боев. В его активе шесть побед и три поражения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский боец ММА Федор Емельяненко проиграл бой на 35-й секунде.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Челси - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча

Украине не выйти на уровень России по одной простой причине - Жан Беленюк

Шахтер - Айнтрахт - 2:2 Хроника матча, видео голов

Олимпиакос - Динамо - 2:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: