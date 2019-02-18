Боец ММА получил ужасную травму в ходе боя: опубликовано жуткое видео

Французский боец смешанных боевых искусств (ММА) Софьян Бухишу сломал ногу в бою против Тома Аспиналя на турнире Cage Warrior 101.

Бухишу нанес сопернику лоукик (удар ногой по ноге), в результате чего сам получил перелом. Рефери тут же остановил поединок и зафиксировал победу Аспиналя техническим нокаутом.

Что касается Бухишу, то его тут же доставили в больницу, где французу диагностировали двойной перелом. В ближайшее время его ждет операция, после которой ему предстоит курс реабилитации в течение нескольких месяцев.

На профессиональном ринге Бухишу провел девять боев. В его активе шесть побед и три поражения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский боец ММА Федор Емельяненко проиграл бой на 35-й секунде.