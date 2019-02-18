Украина понесла огромную потерю в Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает официальный сайт украинской федерации биатлона.

Пидгрушная прошла углубленное медицинское обследование в Киеве, которое выявило у нее острую стадию миокардита – воспаление сердечной мышцы. Таким образом, спортсменка закончила выступления в этом сезоне и теперь займется лечением.

В общем зачете нынешнего сезона Пидгрушная занимает второе место среди украинок и находится на 36-м месте, набрав 146 очков.

Таким образом, Пидгрушная пропустит чемпионат Европы и чемпионат мира.

32-летняя Пидгрушная является олимпийской чемпионкой Сочи-2014. Также украинка выигрывала золотые медали чемпионата мира-2013 и чемпионатов Европы-2009, 2011 и 2012.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский биатлонист сенсационно выиграл Гонку легенд.