Украинский биатлонист сенсационно выиграл Гонку легенд

Украинский биатлонист Андрей Дериземля занял первое место в мужском масс-старте Гонки легенд.

Гонка состоялась в белорусских Раубичах.

Дериземля прошел дистанцию за 5 минут 29 секунд, допустил всего один промах и опередил легендарного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена. В тройку также вошел представитель Беларуси Сергей Новиков.

Результаты гонки:

1. Андрей Дериземля (Украина) – 5.29,4 (1).

2. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) +18,9 (3).

3. Сергей Новиков (Беларусь) +22,2 (1).

4. Халвард Ханеволд (Норвегия) +43,5 (2).

5. Венсан Дефран (Франция) +44,2 (2).

6. Ларс Бергер (Норвегия) +52,2 (3).

7. Владимир Драчёв (Россия) +1.03,4 (3).

8. Фруде Андресен (Норвегия) +1.12,9 (5).

9. Александр Попов (Беларусь) +1.24,6 (2).

10. Сергей Чепиков (Россия) +2.03,2 (4).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины вошла в топ-10 в эстафете в Солт-Лейк-Сити.