Украинский биатлонист сенсационно выиграл Гонку легенд

Украинский биатлонист Андрей Дериземля занял первое место в мужском масс-старте Гонки легенд.
Гонка состоялась в белорусских Раубичах.
Дериземля прошел дистанцию за 5 минут 29 секунд, допустил всего один промах и опередил легендарного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена. В тройку также вошел представитель Беларуси Сергей Новиков.
Результаты гонки:
1. Андрей Дериземля (Украина) – 5.29,4 (1).
2. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) +18,9 (3).
3. Сергей Новиков (Беларусь) +22,2 (1).
4. Халвард Ханеволд (Норвегия) +43,5 (2).
5. Венсан Дефран (Франция) +44,2 (2).
6. Ларс Бергер (Норвегия) +52,2 (3).
7. Владимир Драчёв (Россия) +1.03,4 (3).
8. Фруде Андресен (Норвегия) +1.12,9 (5).
9. Александр Попов (Беларусь) +1.24,6 (2).
10. Сергей Чепиков (Россия) +2.03,2 (4).
Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины вошла в топ-10 в эстафете в Солт-Лейк-Сити.