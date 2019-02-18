Украинские борцы сразились в финале Кубка Европы: опубликовано видео

В финале Кубка Европы по дзюдо украинский борец Федор Панько победил своего соотечественника Андрея Колесника. Украинцы встретились в весовой категории свыше 100 килограммов. Турнир состоялся в Риме.

Об этом сообщает официальный аккаунт днепропетровской федерации дзюдо в Facebook.

В финальном поединке 23-летний Панько добился победы над 25-летним Колесником получив меньшее количеству шидо (термин из дзюдо, означающий предупреждение за незначительное нарушение - прим. "Апострофа").

Таким образом, Панько стал обладателем золотой медали, а Колеснику досталось серебро.

На пути к финалу Панько добыл четыре досрочных победы в поединках с канадцем Кевином Готье, чилийцем Франсиско Солисом, казахами Галимжаном Крикбэем и Еркебуланом Абдуллой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина завоевала две награды на Гран-при по дзюдо в Израиле.