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Украинские борцы сразились в финале Кубка Европы: опубликовано видео

понедельник, 18 февраля 2019, 12:15

В финале Кубка Европы по дзюдо украинский борец Федор Панько победил своего соотечественника Андрея Колесника. Украинцы встретились в весовой категории свыше 100 килограммов. Турнир состоялся в Риме.

Об этом сообщает официальный аккаунт днепропетровской федерации дзюдо в Facebook.

В финальном поединке 23-летний Панько добился победы над 25-летним Колесником получив меньшее количеству шидо (термин из дзюдо, означающий предупреждение за незначительное нарушение - прим. "Апострофа").

Таким образом, Панько стал обладателем золотой медали, а Колеснику досталось серебро.

На пути к финалу Панько добыл четыре досрочных победы в поединках с канадцем Кевином Готье, чилийцем Франсиско Солисом, казахами Галимжаном Крикбэем и Еркебуланом Абдуллой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина завоевала две награды на Гран-при по дзюдо в Израиле.

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