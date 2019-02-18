В НБА состоялся зрелищный матч всех звезд: опубликовано видео

В НБА состоялся традиционный матч всех звезд, в котором команда Янниса Адетокумбо уступила команде Леброна Джеймса. Встреча состоялась в Шарлотт на арене "Спектрум Центр".

Самым ценным игроком матча был признан Кевин Дюрант.

Команда Янниса – Команда Леброна - 164:178 (53:37, 42:45, 36:50, 33:46)

Команда Янниса: Адетокумбо (38 + 11 подборов), Джордж (20), Карри (17), Эмбиид (10 + 12 подборов), Уокер (4) – старт; Крис Миддлтон (20), Расселл Уэстбрук (17), Блэйк Гриффин (10), Дирк Новицки (9), Никола Йокич (6), Д'Анджело Рассел (6), Никола Вучевич (4), Кайл Лоури (3).

Команда Леброна: Дюрант (31), Кавай Леонард (19 очков), ЛеБрон Джеймс (19), Джеймс Харден (12), Кайри Ирвинг (13) – старт; Клэй Томпсон (20), Дамьен Лиллард (18), Карл-Энтони Таунс (11), Брэдли Бил (11), Бен Симмонс (10), Дуэйн Уэйд (7), Энтони Дэвис (5), Ламаркус Олдридж (2).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский баскетболист Алексей Лень провел очередной результативный матч в НБА.