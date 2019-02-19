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Поветкин может отказаться от супербоя с Усиком: названа причина

вторник, 19 февраля 2019, 09:49

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил, что команда украинского боксера ждет ответа от Александра Поветкина, а также объяснил, почему россиянин может отказаться от поединка.

Слова Красюка приводит "Сегодня".

"Все просто. Мы сделали предложение Поветкину и ждем его реакции. Не просто так ждем, а в ближайшее время мы должны получить ответ - да или нет. Что смущает Поветкина? Он не начинающий молодой боксер, а достаточно опытный, и у парня не так много времени осталось проявить себя в боксе. Все, что ему нужно сейчас, – это несколько крупных боев. И, на мой взгляд, это и есть камнем преткновения. Он знает уровень Усика, знает риски", - сказал Красюк.

Промоутер также выразил уверенность, что бой Усик - Поветкин будет интересен американской публике:

"В Чикаго - одна из самых больших украинских диаспор - там сотни тысяч живут. Да, конечно, спрос будет. Даже нет сомнений, что он будет. Усик у нас боец года по версии пяти или семи разных организаций. Мы слишком плохо думаем об Усике.

Он, конечно, еще не такая звезда, как Флойд Мэйвезер, но о нем очень много говорят, он интересен, его хотят смотреть. И телевизионный партнер DAZN точно так же заинтересован в таком поединке. Это не просто поединок - это мощнейший поединок! В супертяжелом весе - суперсобытие".

"Кто, если не Поветкин? Не скажу! Есть у нас вариантики интересные", - добавил Красюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что следующий бой Усика пройдет 18 мая в США.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Усик удивил фанатов свежим фото.

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