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В Польше разгорелся "бандеровский" скандал из-за украинского футболиста

вторник, 19 февраля 2019, 08:05

Тарас Романчук, ранее украинский, а ныне польский футболист, выступающий за "Ягеллонию", пожаловался, что хавбек "Вислы" Доминик Фурман назвал его "бандеровцем" и "крашеной лисой" во время матча чемпионата Польши.

Об этом сообщает Wprost.

После матча данной информацией заинтересовалась полиция, которая взяла показания у Романчука. Действия Фурмана подпадают под ст. 257 Уголовного кодекса Польши "Национальная неприязнь".

"Мне было трудно контролировать эмоции. Моя семья тоже была замучена Бандерой, а он мне такое говорит. Это неуважение. Не знаю, подам ли я ему еще когда-нибудь руку", – сказал Романчук.

27-летний Романчук родился в городе Ковель в Волынской области. Выступал за юношеские команды "Ковеля", после чего стал играть за мини-футбольный "Апперкот" из Ковеля. В 2013 году хавбек переехал в Польшу, где стал выступать за "Легьоновию", а через год перешел в "Ягеллонию". В 2018 году Романчук получил польское гражданство и дебютировал за сборную Польши.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в семье бывшего игрока сборной Украины произошел громкий скандал.

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