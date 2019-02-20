"Динамо" разгромило европейскую топ-команду в юношеской Лиге чемпионов: видеообзор

Киевское "Динамо" обыграло туринский "Ювентус" и вышло в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Матч прошел на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Ювентус".

Киевляне доминировали на протяжении большей части матча и закономерно одержали победу. В первом тайме "Динамо" вывел вперед Артур Ващишин, который сыграл на добивании. После перерыва Сергей Булеца красивым ударом под штангу увеличил преимущество хозяев, а под конец встречи Денис Попов забил головой и довел счет до крупного.

Своего соперника по 1/8 финала юноши "Динамо" узнают 22 февраля.

"Динамо" U-19 - "Ювентус" U-19 - 3:0

Голы: Ващишин, 6, Булеца, 69, Попов, 85

"Динамо" U-19: Нещерет, Скорко, Вивчаренко, Сирота, Попов, Белошевский, Булеца (Надольский, 82), Ващишин (Михайленко, 87), Шулянский (Ванат, 87), Цитаишвили (Волошин, 90), Исаенко

"Ювентус" U-19: Лория, Роза (Леоне, 67), Анцолин (Франкофонте, 84), Макун, Капеллини (Гоззи Иверу, 84), Морроне (Маркович, 59), Николусси-Кавилья, Портанова, Фаджоли, Петрелли, Морено

ВИДЕООБЗОР МАТЧА (обновляется)

Первый тайм