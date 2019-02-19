Ливерпуль - Бавария Онлайн-трансляция матча

19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английский "Ливерпуль" и немецкая "Бавария". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бавария".

Начало матча в 22:00.

ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



В этой встрече из-за травм не примут участие игроки "Ливерпуля" Джо Гомес, Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен, а также "Баварии" - Арьен Роббен и Корентин Толиссо. Дисквалифицированы Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Томас Мюллер ("Бавария").

Главный арбитр матча - Джанлука Рокки (Италия).

Ранее команды семь раз встречались между собой в еврокубках. Две победы одержал "Ливерпуль", четырежды была зафиксирована ничья и один раз победила "Бавария".