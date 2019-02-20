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Свитолина разгромила экс-первую ракетку мира на крупном турнире: опубликовано видео

среда, 20 февраля 2019, 19:28

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае. В матче 1/8 финала украинка обыграла экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании.

Свитолина отдала сопернице лишь три гейма. Матч продолжался 62 минуты и завершился победой украинки со счетом 6:1, 6:2.

Для Свитолиной эта победа стала пятой в восьми матчах против Мугурусы, которая на данный момент занимает 19-е место в рейтинге WTA.

В четвертьфинале лучшая теннисистка Украины сыграет против испанки Карлы Суарес Наварро (№26 в рейтинге WTA), которой ранее проиграла в двух матчах из двух.

Напомним, Свитолина является действующей победительницей турнира в ОАЭ.

Добавим, что еще одна украинка Леся Цуренко в 1/8 финала турнира в Дубае проиграла румынке Симоне Халеп - 3:6, 5:7.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что во втором круге Свитолина прошла представительницу Туниса.

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