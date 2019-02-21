Британский суперчемпион оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

Британский боксер Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) оценил шансы украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) добиться успеха в супертяжелом весе.

Слова Джошуа приводит vringe.com.

"Я считаю, что нет нужны торопить события. Усик для начала должен понять, каково получать удары от парней весом 108-114 кг. Это супертяжелый вес. Это нечто более, чем просто мастерство и техника. Здесь все решает воля к победе.

Я знаю, что Усик является хорошим боксером. Он доказал свой класс в крузервейте. Я не сомневаюсь в его мастерстве. А вот хэвивейт покажет, какой у него характер", - сказал Джошуа.

Напомним, что 32-летний Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и владеет поясами по версиям WBO, WBA, WBC и IBF.

Что касается 29-летнего Джошуа, то он суперчемпион в супертяжелом весе, и в данный момент является обладателем чемпионским поясов по версиям WBO, WBA и IBF.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик взял в руки оружие.