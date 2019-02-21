Родители юных белорусских хоккеистов устроили жестокую драку во время матча: опубликовано видео

Родители юных хоккеистов устроили массовую драку на трибунах во время матча международного турнира среди детей 2008 года рождения, который проходил в белорусской Орше.

Турнир состоялся еще в январе, однако видео драки попало в сеть только сейчас.

Родители двух конкурирующих команд сперва повздорили, а затем подрались по ходу матча между хозяевами льда из "Орши" и гостями из "Немана". Участников драки в итоге пришлось вывести из Ледового дворца.

Интересно, что официальный сайт белорусской федерации хоккея назвал побоище на трибунах "курьезным случаем".

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в России хоккеисты молодежных команд устроили массовую драку на льду.