В России город "украсили" к зимним соревнованиям фейковым снегом: опубликовано видео

В российском Красноярске накануне зимней Универсиады закрыли грязь искусственным снегом.

Соответствующее видео опубликовало сообщество "Усы Пескова" в Facebook.

После того, как в Красноярске растаял настоящий снег, в городе обнажилась грязь. В итоге, чиновники приняли решение скрыть ее геотекстильным укрывным материалом дорнитом. Кроме того, разрушенные здания закрыли баннерами, а также было проведено "озеленение" города, путем втыкания елок в металлические трубы.

29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта этого года. Это будет первая зимняя Универсиада в истории, которая состоится в России. Ожидается, что в ней примут участие около трех тысяч спортсменов из 50 стран, и будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России загнобили своего же спортсмена.