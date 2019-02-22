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Лучшая теннисистка Украины вышла в полуфинал престижного турнира в ОАЭ

пятница, 22 февраля 2019, 12:00

Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела четвертый круг турнира WTA Premier 5 в Дубае. 21 февраля украинка победила соперницу из Испании Карлу Суарес-Наварро.

Встреча закончилась уверенной победой Свитолиной со счетом 6:2, 6:3.

Игра Свитолиной с Суарес-Наварро продолжалась чуть более часа.

В полуфинале турнира наша соотечественница встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая выбила из соревнований румынку Симону Халеп. Матч состоится 22 февраля. Начало встречи в 17:00.

Напомним, что Свитолина является действующим обладателем трофея турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.

Раннее "Апостроф" сообщал, что Свитолина разгромила экс-первую ракетку мира на крупном турнире.

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