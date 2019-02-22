В ФИФА приняли жесткие меры в отношении английского топ-клуба

ФИФА признала "Челси" виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков. В связи с этим команда не сможет пополняться новыми футболистами в ближайшие два трансферных окна.

Как сообщили в организации, было идентифицировано 29 эпизодов с нарушением регламента по трансферам и регистрации футболистов.

Запрет распространяется не только на молодежную команду, но и на основной коллектив. Исключение составляют женские и мини-футбольные команды.

Таким образом, лондонский клуб не сможет подписывать игроков летом 2019 года и в январе 2020-го.

В "Челси" уже заявили, что будут подавать апелляцию на решение ФИФА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Челси" вошел в список самых прибыльных футбольных клубов Европы по итогам прошлого сезона.