Феерическая игра Месси принесла "Барселоне" победу над "Севильей": видеообзор

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Севилью" со счетом 4:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Севилья" - "Барселона".

Победу каталонскому клубу принес Лионель Месси, который забил три мяча, а также отдал голевую передачу.

Счет в середине тайма открыл Хесус Навас, который реализовал выход один на один. Всего через несколько минут положение уравнял Месси, точно пробивший с лета после передачи Ивана Ракитича. В концовке первого тайма "Севилья" вновь вышла вперед, отличился Меркадо.

Второй тайм оказался бенефисом Месси. Сначала аргентинец сравнял счет, точно пробив в верхний угол с неудобной правой ноги, а затем вывел команду вперед, перебросив голкипера с близкого расстояния. Перед самым финальным свистком Месси вывел Суареса один на один и уругваец легко перекинул Вацлика.

Благодаря победе "Барселона", лидирующая в чемпионате Испании, увеличила отрыв от ближайшего преследователя до 10 очков. "Севилья" осталась на пятом месте.

"Севилья" – "Барселона" - 2:4 (2:1)

Голы: Навас (22), Меркадо (42) - Месси (26, 67, 85), Суарес (90+3)

"Севилья": Вацлик, Меркадо (Васкес, 51), Гомес, Кьер, Вебер (Амаду, 58), Банега, Навас, Рог (Меса, 62), Сарабия, Промес, Бен-Йеддер.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Умтити, Нелсон Семеду (Серджи Роберто, 46), Альба, Видаль (Дембеле, 46), Ракитич, Бускетс, Коутиньо (Аленья, 79), Месси, Суарес.

Предупреждения: Пике (38), Рог (49), Вебер (57), Васкес (70), Кьер (80), Сарабия (83), Меса (90).