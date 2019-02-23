Севилья - Барселона Онлайн-трансляция матча

23 февраля в матче 25-го тура чемпионата Испании "Севилья" встретится с "Барселоной". Встреча состоится в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" - "Барселона".

Начало матча в 17:15.

Явным фаворитом матча по версии букмекеров является "Барселона". На успех каталонского клуба предлагается коэффициент 1,95. Ничья оценивается коэффициентом 4,00. На победу "Севильи" можно поставить с коэффициентом 3,50.

Главный арбитр матча - Матеу Лаос.

После 24 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, имея в активе 54 очка. "Севилья" находится на четвертой позиции, набрав 37 очков.

В нынешнем сезоне команды уже трижды встречались между собой. В первом круге чемпионата Испании "Барселона" победила "Севилью" со счетом 4:2. Затем команды встретились в 1/4 финала Кубка Испании. В первом матче "Севилья" выиграла со счетом 2:0, но в ответной встрече каталонцы взяли убедительный реванш - 6:1.