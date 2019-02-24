Денег не пожалеют: "Шахтер" готовит громкий трансфер

Донецкий "Шахтер" близок к трансферу вингера бразильского "Гремио" Тете.

Об этом сообщает Globoesporte.

По данным источника, клубы уже достигли устной договоренности о переходе 19-летнего футболиста, а сам Тете согласовал с "Шахтером" условия личного контракта. Трансфер будет осуществлен до 1 марта - в этот день в Украине закроется трансферное окно.

"Шахтер" заплатит за бразильца 10 миллионов евро. Кроме того, "Гремио" также получит 15% от последующей перепродажи футболиста.

Отметим, что в случае успешного завершения сделки Тете войдет в топ-10 самых дорогих покупок в истории "Шахтера".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Шахтер" осуществил долгожданный трансфер.