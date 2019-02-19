"Шахтер" осуществил долгожданный трансфер: опубликовано фото

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с бразильским полузащитником Маркосом Антонио, о трансфере которого в клубе сообщили еще в декабре прошлого года.

По информации официального сайта "горняков", футболист прибыл в расположение команды после участия в чемпионате Южной Америки. Он уже тренируется в общей группе.

Маркос Антонио является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе". С лета 2018 года он выступал за "Эшторил" во Второй лиги Португалии.

В 2017 году Маркос Антонио выиграл чемпионат Южной Америки в составе сборной Бразилии возрастом до 17 лет, на котором забил один гол. В том же году бразильцы вместе с новичком "Шахтера" стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Индии.

"18-летний Маркос Антонио действует в центре полузащиты. Динамичный футболист, умело использующий свободное пространство. Обеспечивает переход из обороны в атаку, быстро оценивает варианты и доставляет мяч партнерам на необходимую дистанцию", - сообщили в пресс-службе "Шахтера".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в семье одного из лидеров "Шахтера" произошло очередное пополнение.