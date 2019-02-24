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"Манчестер Сити" завоевал Кубок лиги в битве с "Челси": видеообзор

воскресенье, 24 февраля 2019, 21:36
Фото: twitter.com/mancity

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской лиги 2018-2019. В финальном матче "горожане" по пенальти обыграли "Челси".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити".

Основное время матча прошло с минимальным количеством острых моментов и завершилось без забитых голов. Не смогли команды открыть счет и в овертайме - единственный опасный момент в дополнительное время возник у ворот "Челси", но защитник не позволил Серхио Агуэро забить из пределов вратарской.

В серии пенальти у "Челси" не забили Жоржиньо, на удар которого среагировал голкипер, а также Давид Луис, который пробил в штангу. "Ман Сити" допустил только один промах - не забил Лерой Сане. Решающий пенальти у "горожан" на счету Рахима Стерлинга.

Отметим, что весь матч в составе "Ман Сити" провел украинец Александр Зинченко.

"Манчестер Сити" в шестой раз в истории стал обладателем Кубка английской лиги.

"Челси" - "Манчестер Сити" - 0:0 (3:4 по пенальти)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Баркли (Лофтус-Чик, 89), Виллиан (Игуаин, 95), Азар, Педро (Хадсон-Одои, 80)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Компани, 46), Зинченко, Фернандиньо (Данило, 91), Давид Сильва (Гюндоган, 79), Де Брюйне (Сане, 86), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро

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