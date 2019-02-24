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"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" расписали боевую ничью в чемпионате Англии: видеообзор

воскресенье, 24 февраля 2019, 18:07

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".

Поединок изобиловал жесткой борьбой, в результате чего в первом тайме тренеры были вынуждены провести четыре замены. Из-за травм не сумели доиграть даже до перерыва Эррера, Мата и Лингард у "МЮ", а также Фирмино у "Ливерпуля".

Несмотря на травмы, манкунианцы были ближе к победе. Самый реальный шанс забить гол имел Лингард, который вышел один на один с вратарем, но начал обыгрывать его и потерял мяч. В этом эпизоде хавбек получил травму и был заменен.

Ничья позволила "Ливерпулю" возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги, а "Манчестер Юнайтед" опустился на пятое место.

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" - 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Погба, Эррера (Перейра, 21), Мактомини, Мата (Лингард, 25; Санчес, 43), Рэшфорд, Лукаку.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Хендерсон (Шакири, 72), Милнер, Вейналдум, Фабиньо, Мане, Фирмино (Старридж, 31), Салах (Ориги, 79).

Предупреждения: Милнер (23), Янг (81), Шакири (83), Вейналдум (90).

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