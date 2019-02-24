Украинский боксер уверенно защитил титул чемпиона мира: опубликовано видео

Украинский боксер Карен Чухаджян (14-1, 7 KO) защитил титул молодежного чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC Silver. Поединок состоялся в Киеве.

В чемпионском бою украинец добился победы над мексиканцем Карлосом Родригесом (12-7-1, 5 КО).

Чухаджян одержал победу единогласным решением судей со счетом 100:90, 98:93, 99:92. Благодаря этой победе украинский боксер вошел в топ-20 взрослого рейтинга WBC.

Напомним, что в данный момент в Украине есть четверо действующих чемпионов мира во взрослом боксе: Александр Усик (первый тяжелый вес), Александр Гвоздик (полутяжелый вес), Василий Ломаченко (легкий вес) и Артем Далакян (наилегчайший вес).

Ранее "Апостроф" сообщил, что британский суперчемпион оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.