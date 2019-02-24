РУС. | УКР.

воскресенье, 24 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

12:24
Война не по плану: стало известно, почему Путин не отступит от Украины
12:21
Умер известный украинский композитор
12:20
Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Сити: расписание трансляций
12:20
Украинский клуб опозорился во время матча Премьер-лиги: опубликовано фото
11:54
В России спустя 60 лет назвали убийцу группы Дятлова
11:39
Люди олигархов в Раде: в ЕС укололи Украину за реформы после Евромайдана
11:35
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования
11:12
Украинцев пристыдили за лицемерие вокруг Евровидения
11:10
Чемпионат Европы по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Раубичах
11:07
Мадуро - брат-близнец Путина: опубликовано показательное видео
11:00
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: расписание трансляций
10:55
Украинский боксер уверенно защитил титул чемпиона мира: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский боксер уверенно защитил титул чемпиона мира: опубликовано видео

воскресенье, 24 февраля 2019, 10:55

Украинский боксер Карен Чухаджян (14-1, 7 KO) защитил титул молодежного чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC Silver. Поединок состоялся в Киеве.

В чемпионском бою украинец добился победы над мексиканцем Карлосом Родригесом (12-7-1, 5 КО).

Чухаджян одержал победу единогласным решением судей со счетом 100:90, 98:93, 99:92. Благодаря этой победе украинский боксер вошел в топ-20 взрослого рейтинга WBC.

Напомним, что в данный момент в Украине есть четверо действующих чемпионов мира во взрослом боксе: Александр Усик (первый тяжелый вес), Александр Гвоздик (полутяжелый вес), Василий Ломаченко (легкий вес) и Артем Далакян (наилегчайший вес).

Ранее "Апостроф" сообщил, что британский суперчемпион оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Челси - Манчестер Сити Онлайн-трансляция матча

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Онлайн-трансляция матча

Севилья - Барселона - 2:4 Хроника матча, видео голов

Хроника жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: