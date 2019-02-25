Досталось даже зрителям: на турнире по джиу-джитсу в Бразилии произошла массовая драка - опубликовано видео

На турнире по бразильскому джиу-джитсу BJJ Stars, который состоялся в Сан-Пауло, произошло массовое побоище.

Боец Эрбет Сантос повредил колено в бою с Фелипе Пеной. К нему сразу подошел врач, но в этот момент один из фанатов позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Сантоса и боец забыв о травме бросился в толпу зрителей. В результате завязалась массовая драка, в которой, кроме Сантоса, приняли участие его соперник, фанаты, их напарники по команде, зрители, а также сотрудники охраны.

После произошедшего промоутер BJJ Stars Фернандо Лопес заявил, что Сантосу запрещено участвовать в соревнованиях, которые устраивает его организация.





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