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Досталось даже зрителям: на турнире по джиу-джитсу в Бразилии произошла массовая драка - опубликовано видео

понедельник, 25 февраля 2019, 12:55

На турнире по бразильскому джиу-джитсу BJJ Stars, который состоялся в Сан-Пауло, произошло массовое побоище.

Боец Эрбет Сантос повредил колено в бою с Фелипе Пеной. К нему сразу подошел врач, но в этот момент один из фанатов позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Сантоса и боец забыв о травме бросился в толпу зрителей. В результате завязалась массовая драка, в которой, кроме Сантоса, приняли участие его соперник, фанаты, их напарники по команде, зрители, а также сотрудники охраны.

После произошедшего промоутер BJJ Stars Фернандо Лопес заявил, что Сантосу запрещено участвовать в соревнованиях, которые устраивает его организация.


Ранее "Апостроф" сообщал, что родители юных белорусских хоккеистов устроили жестокую драку во время матча.

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